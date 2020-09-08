Начинающие кинематографисты могут подать заявку на фестиваль "Зеркало будущего PRO"

| Фото: зeркалобудущегo.рф | Фото: зeркалобудущегo.рф

Юные тюменские кинематографисты могут успеть отправить заявку на III всероссийский фестиваль "Зеркало будущего PRO". Начинающие режиссеры, сценаристы, актеры и актрисы, мультипликаторы, операторы и монтажеры могут заявить о своем желании побороться за грант до 15 сентября. Тюмень примет фестиваль в конце октября, сообщают организаторы.

Общий грантовый фонд фестиваля - 2 млн рублей. Согласно условиям конкурса юные авторы фильмов и детско-юношеские киностудии смогут потратить средства на приобретение оборудования для деятельности в сфере кино, анимации или на обучение по кинематографическому профилю.

Подать заявку, ознакомиться с положением конкурса можно на сайте зеркалобудущего.рф. Организаторы ждут от юных авторов работы в номинациях: "Игровое кино", "Анимация", "Документальное кино", "Видеорепортаж/видеоблог".

"Наша главная цель – выявление и поощрение детей и подростков, у которых есть способности, есть талант, есть потенциал в сфере киноискусства и анимации. Совсем скоро они сменят нынешнее поколение российских кинематографистов, и важно, чтобы ребята умели передавать глубокие смыслы и традиционные для России общечеловеческие ценности через язык кино", – отметил директор фестиваля Николай Данн.