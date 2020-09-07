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Строительство многоквартирного дома завершают в Уватском районе

Экономика, 16:14 07 сентября 2020

www.uvatregion.ru

Многоквартирный дом в Демьянке по улице Пионерной введут в эксплуатацию в ноябре 2020 года. Темпы строительства жилья в Демьянке обсудили глава Уватского района Сергей Путмин и глава Сорового сельского поселения Светлана Бондаренко, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

На доме завершена кладка четырех этажей. Бригада начинает стяжку полов, монтаж пластиковых окон и наружных сетей тепло- и водоснабжения, электричества. В сентябре начнут кровельные работы и облицовку фасада, а в ноябре – внутреннюю чистовую отделку помещений.

Жилая площадь 36-квартирного дома составляет 2 тыс. 100 кв. метров. Проектом предусмотрено 13 трехкомнатных квартир размером около 70 кв. метров, 15 двухкомнатных – размером около 58 кв. метров и 8 однокомнатных – от 30 до 40 кв. метров каждая.

Всего в районе на 1 сентября введено в эксплуатацию 24 жилых дома общей площадью 3 тыс. 400 кв. метров, в том числе 2 тыс. 290 кв. метров – за счет индивидуальных застройщиков.

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# жилье , Уватский район

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