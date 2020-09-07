Инфекционист рассказала, в чем опасность птичьего гриппа для человека
От птичьего гриппа нет стопроцентного лекарства, которое бы имело прямое противовирусное действие, рассказала главный внештатный специалист по инфекционным болезням департамента здравоохранения Тюменской области Ксения Степанова.
"Это одно из немногих зоонозных заболеваний, у которого произошла определенная мутация и мы можем заразиться от птиц. Когда его выявили в 1897 году зарубежные ученые, не было даже речи о том, что люди могут заразиться. Сейчас в мире насчитывается около тысячи заболевших, и процент смертности очень высок, от 60 до 80 процентов", - отметила она.
Риск заболеть возникает при контакте с больной птицей, воздушно-капельным и воздушно-пылевым методами, при ее разделке и при употреблении в пищу мяса и яиц без термической обработки. Правильно приготовленные, они не представляют опасности для человека, поэтому большие куски мяса, жесткое мясо дикой птицы советуют проваривать не менее 2-3 часов, а яйцо готовить до состояния твердого желтка.
Определить без анализа заражение птичьим гриппом невозможно - по симптомам его невозможно отличить от обычного, "человеческого" гриппа. У заболевших фиксируют высокую температуру, выраженную интоксикацию, боли в мыщцах и глазных яблоках, головные боли, проявления признаков кишечной инфекции (тошнота и рвота, рези в животе, жидкий стул). В тяжелых случаях птичий грипп может поражать печень и почки, давать осложнение в виде гепатита. Еще одно проявление - поражение центральной нервной системы по типу энцефалита, воспаление серого вещества головного мозга.
По словам эксперта, вероятность заражения птичьим гриппом от человека к человеку не зафиксирована. Однако болезнь таит в себе другую угрозу. Вирус имеет в структуре такие белки, которые серьезно и быстро мутируют. Если человек заболел одновременно и гриппом птиц, и гриппом человека, то эти белки, которые обозначаются буквами H и N, могут перекрещиваться между собой. Человеческий грипп может взять структурные белки птичьего гриппа, мутировать и тогда заражение от человека к человеку может стать реальностью, а это совершенно другой уровень опасности.
Инфекционист напомнила, когда-то говорили о чувствительности к вирусу препаратов римантадина и амантадина. Сейчас этот вопрос закрыт - чувствительности у них практически нет. Об осельтамивире, который применяется для лечения человеческого гриппа, специалисты не могут дать однозначного ответа - в больших масштабах против птичьего гриппа его еще не использовали.
В основном лечение пациентов с птичьим гриппом симптоматическое и патогенетическое: это купирование жара, кашля, лечение вирусной бактериальной пневмонии, энцефалита, поражения печени и почек всеми способами. По факту врачи после того, как вирус сделал свое дело, поддерживают функции организма, чтобы запустить имунную систему, которая переборет болезнь.
Начальник отдела противоэпизоотических и специальных ветеринарных мероприятий управления ветеринарии Тюменской области Сергей Палагин отметил, что мясо и яйца птицы, которые продаются в магазинах, покупать безопасно. Вся эта продукция поступает на прилавки только после ветеринарно-санитарной экспертизы, где проверяют каждую тушку и каждое яйцо.
Покупать птицу на стихийных рынках или через интернет Ксения Степанова не рекомендует не только сейчас, в период карантина, но и вообще. Она подчеркнула, что ее качество не гарантировано, а слоганы об экологичности и особом откорме могут быть профанацией.
Дарья Казакова