Инфекционист рассказала, в чем опасность птичьего гриппа для человека

| Фото: Минсельхоз в ВК | Фото: Минсельхоз в ВК

От птичьего гриппа нет стопроцентного лекарства, которое бы имело прямое противовирусное действие, рассказала главный внештатный специалист по инфекционным болезням департамента здравоохранения Тюменской области Ксения Степанова.

"Это одно из немногих зоонозных заболеваний, у которого произошла определенная мутация и мы можем заразиться от птиц. Когда его выявили в 1897 году зарубежные ученые, не было даже речи о том, что люди могут заразиться. Сейчас в мире насчитывается около тысячи заболевших, и процент смертности очень высок, от 60 до 80 процентов", - отметила она.

Риск заболеть возникает при контакте с больной птицей, воздушно-капельным и воздушно-пылевым методами, при ее разделке и при употреблении в пищу мяса и яиц без термической обработки. Правильно приготовленные, они не представляют опасности для человека, поэтому большие куски мяса, жесткое мясо дикой птицы советуют проваривать не менее 2-3 часов, а яйцо готовить до состояния твердого желтка.

Определить без анализа заражение птичьим гриппом невозможно - по симптомам его невозможно отличить от обычного, "человеческого" гриппа. У заболевших фиксируют высокую температуру, выраженную интоксикацию, боли в мыщцах и глазных яблоках, головные боли, проявления признаков кишечной инфекции (тошнота и рвота, рези в животе, жидкий стул). В тяжелых случаях птичий грипп может поражать печень и почки, давать осложнение в виде гепатита. Еще одно проявление - поражение центральной нервной системы по типу энцефалита, воспаление серого вещества головного мозга.

По словам эксперта, вероятность заражения птичьим гриппом от человека к человеку не зафиксирована. Однако болезнь таит в себе другую угрозу. Вирус имеет в структуре такие белки, которые серьезно и быстро мутируют. Если человек заболел одновременно и гриппом птиц, и гриппом человека, то эти белки, которые обозначаются буквами H и N, могут перекрещиваться между собой. Человеческий грипп может взять структурные белки птичьего гриппа, мутировать и тогда заражение от человека к человеку может стать реальностью, а это совершенно другой уровень опасности.

Инфекционист напомнила, когда-то говорили о чувствительности к вирусу препаратов римантадина и амантадина. Сейчас этот вопрос закрыт - чувствительности у них практически нет. Об осельтамивире, который применяется для лечения человеческого гриппа, специалисты не могут дать однозначного ответа - в больших масштабах против птичьего гриппа его еще не использовали.

В основном лечение пациентов с птичьим гриппом симптоматическое и патогенетическое: это купирование жара, кашля, лечение вирусной бактериальной пневмонии, энцефалита, поражения печени и почек всеми способами. По факту врачи после того, как вирус сделал свое дело, поддерживают функции организма, чтобы запустить имунную систему, которая переборет болезнь.

Начальник отдела противоэпизоотических и специальных ветеринарных мероприятий управления ветеринарии Тюменской области Сергей Палагин отметил, что мясо и яйца птицы, которые продаются в магазинах, покупать безопасно. Вся эта продукция поступает на прилавки только после ветеринарно-санитарной экспертизы, где проверяют каждую тушку и каждое яйцо.

Покупать птицу на стихийных рынках или через интернет Ксения Степанова не рекомендует не только сейчас, в период карантина, но и вообще. Она подчеркнула, что ее качество не гарантировано, а слоганы об экологичности и особом откорме могут быть профанацией.

Дарья Казакова