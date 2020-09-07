МФК "Тюмень" начал подготовку к новому сезону

| Фото: МФК Тюмень | Фото: МФК Тюмень

Мини-футбольный клуб "Тюмень" приступил к тренировкам, сообщает пресс-служба спортивного клуба.

Подготовка к новому чемпионату будет проходит в сжатые сроки. 12 и 13 сентября команде Николая Иванова в первом туре предстоит на родном паркете встретится с "Новой генерацией" из Сыктывкара.

Как рассказал главный тренер МФК "Тюмень" Николай Иванов, первая тренировка началась с общего собрания.

"На собрании с ребятами посмотрели небольшое видео, в котором мы указали на положительные действия футболистов и что мы хотим от них видеть в будущем сезоне. После беседы с игроками я увидел, что глаза у ребят загорели, они готовы к новой работе. И на тренировке мы видим, что все футболисты с хорошим настроением. Сейчас главное поднять настроение у ребят, дальше мы будем делать все постепенно", - отметил главный тренер команды.

Поединки с "Новой генерацией" пройдут без зрителей в СК "Центральный". Начало встреч в 14 часов.