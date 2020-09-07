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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области за неделю проведены 32 тысячи тестирований на COVID-19

Общество, 18:47 07 сентября 2020

Роспотребнадзор по Тюменской области | Фото: Роспотребнадзор по Тюменской области

32 тыс. 705 тыс. тестов на наличие коронавируса проведено за прошедшую неделю в Тюменской области, сообщает региональный Роспотребнадзор. Общее количество исследований за весь период составило 701 тыс. 528.

Прибывшие на территорию РФ должны пройти обследование в течение трех дней за счет собственных средств и разместить результат на портале госуслуг.

Пройти платное тестирование на COVID-19 можно в медицинских организациях, напоминают в ведомстве. Список здесь.

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# коронавирус , Роспортребнадзор

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