В Тюменской области за неделю проведены 32 тысячи тестирований на COVID-19

| Фото: Роспотребнадзор по Тюменской области | Фото: Роспотребнадзор по Тюменской области

32 тыс. 705 тыс. тестов на наличие коронавируса проведено за прошедшую неделю в Тюменской области, сообщает региональный Роспотребнадзор. Общее количество исследований за весь период составило 701 тыс. 528.

Прибывшие на территорию РФ должны пройти обследование в течение трех дней за счет собственных средств и разместить результат на портале госуслуг.

Пройти платное тестирование на COVID-19 можно в медицинских организациях, напоминают в ведомстве. Список здесь.