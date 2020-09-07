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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Гимназию в Тюмени закрыли на карантин из-за коронавируса

Общество, 17:54 07 сентября 2020

edu.gov.ru

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Гимназию Тюменского государственного университета на два дня закрыли на карантин из-за обнаружения коронавирусной инфекции у одной из учениц, сообщил директор учебного заведения Сергей Дегтярев.

11 "В" класс, в котором занималась школьница с COVID-19, будет соблюдать двухнедельный карантин.

"Классный руководитель, как наиболее контактировавшая, тоже сдала тест, – уточнил Дегтярев. - Если учитель здоров, гимназия вернется к очному обучению, за исключением 11 "В" класса".

В помещениях гимназии проводят дезинфекцию. Временный переход на дистанционное обучение используют для тестирования разных цифровых образовательных платформ.

"Все классы занимаются по расписанию, уроки проходят в плановом режиме", – подчеркнул руководитель образовательного учреждения.

В гимназии за каждым классом закреплен отдельный кабинет, ученики ходят в столовую по графику - пересечения всей параллели исключены. "Риск заражения инфекциями детей минимизирован", - сказал Дегтярев.

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# дезинфекция , дистанционное обучение , карантин , коронавирус

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