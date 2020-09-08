В Ялуторовском районе 223 человека прошли обследование в поликлинике на колесах

| Фото: Областной больницы №23 | Фото: Областной больницы №23

223 человека в Ялуторовском районе прошли обследование в поликлиника на колесах. Мобильный ФАП Областной больницы №23 отправилась в рейс по селам и деревням района, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Передвижной диагностический комплекс приобретен на средства областного бюджета в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" и укомплектован всем необходимым оборудованием и инструментарием для оказания первичной медико-санитарной помощи, проведения профилактических осмотров и диспансеризации населения.

"Комплекс и оборудование могут работать самостоятельно в любых условиях при любом бездорожье, без электроэнергии и так далее. Это как раз то, что помогает нам не на словах, а на деле предоставить возможности профилактической медицины сельской глубинке, чтобы вместе с пациентом выявить проблемы со здоровьем и предпринять меры для предотвращения заболевания. Это работает на повышение качества и продолжительности жизни ялуторовчан – главную нашу задачу", – отметил главный врач Областной больницы №23 Михаил Горбачёв.

В мобильном ФАПе на колесах могут вести прием как терапевт, так и узкиме специалисты. Доступны УЗИ, ЭКГ, флюорография, спирометрия, лабораторная диагностика, кольпоскопия.

Автомобильная поликлиника установлена на колесной базе повышенной проходимости. План-график выездов составлен. У жителей отдаленных сел и деревень есть возможность, не выезжая в районные и областные лечебно-профилактические учреждения, пройти медицинское обследование сразу у нескольких специалистов, получить консультацию и назначения на лечение, а при необходимости и на дальнейшее бесплатное, более глубокое обследование или госпитализацию.