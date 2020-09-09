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Тобольские НКО могут получить субсидии на проведение спектаклей

Общество, 09:07 09 сентября 2020

департамент по культуре и туризму Тобольска | Фото: департамент по культуре и туризму Тобольска

Конкурс на предоставление субсидий из бюджета города социально-ориентированным некоммерческим организациям объявлен в Тобольске, сообщает городской департамент по культуре и туризму.

Субсидии можно получить на реализацию проекта: организация и проведение спектаклей-мюзиклов на территории Тобольска.

Прием заявок на участие в конкурсе ведется с 14 сентября по 18 октября 2020 года по адресу: ул. С. Ремезова, 27. Номер телефона для консультаций - 8(3456)24-66-53

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# НКО , Тобольск

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