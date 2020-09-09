Тобольские НКО могут получить субсидии на проведение спектаклей

| Фото: департамент по культуре и туризму Тобольска | Фото: департамент по культуре и туризму Тобольска

Конкурс на предоставление субсидий из бюджета города социально-ориентированным некоммерческим организациям объявлен в Тобольске, сообщает городской департамент по культуре и туризму.

Субсидии можно получить на реализацию проекта: организация и проведение спектаклей-мюзиклов на территории Тобольска.

Прием заявок на участие в конкурсе ведется с 14 сентября по 18 октября 2020 года по адресу: ул. С. Ремезова, 27. Номер телефона для консультаций - 8(3456)24-66-53