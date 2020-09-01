Тобольские артисты представят спектакль о Гоголе

| Фото: Тобольский театр | Фото: Тобольский театр

Артисты Тобольского драмтеатр приступили к репетициям нового спектакля. По руководством заслуженного артиста РФ Станислава Губанищева они представят в октябре 2020 г. постановку "Однажды Гоголь вышел из кареты" по произведениям и переписке Николая Гоголя.

По информации пресс-службы театра, проект будет реализован на грант правительства Тюменской области.

Сценический материал Станислав Губанищев написал в Магнитогорске в 1997 году. Судьба гениального и таинственного писателя Николая Гоголя волновала умы многих российских мыслителей. Одаренный от природы человек, стипендиат императора Николая первого, автор "Вечеров на хуторе близ Диканьки", "Ревизора", "Мертвых душ" никогда не имел семьи, детей, собственного дома. Почти все произведения написаны в дороге, гостиницах, трактирах. Для вдохновения творец испытывал потребность находиться в центре толпы, тогда он мог спокойно плодотворно работать.

"Однажды, уже незадолго до своей кончины, Гоголь отправляется из Петербурга повидать родную Малороссию, по пути останавливается в гостинице, где и происходит действие будущего спектакля. Там он встречает трактирного слугу, являющегося ярым поклонником творчества писателя. Его собственный слуга, по совместительству, является и личным психоаналитиком гения, а с Гоголем происходят все более странные вещи. Так или иначе, наша жизнь уже никогда не будет прежней", - анонсируют спектакль постановщики.

Премьера "Однажды Гоголь вышел из кареты" назначена на 10 октября.