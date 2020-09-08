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Две новые игровые площадки открыли в Тюменском районе

Общество, 18:38 08 сентября 2020

atmr.ru | Фото: atmr.ru

Детские игровые площадки, обустроенные в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий", открыли в с. Успенском и д. Посохова. В Успенке помощь в строительстве оказал индивидуальный предприниматель, сообщает пресс-служба Тюменского района.

У программы составная структура финансирования: 70% средств - средства программы, 25% - вложения муниципалитета и 5% - внебюджетные источники. Место под площадку в Успенке выбрали неслучайно – напротив микрорайона новой жилой застройки, где много молодых семей.

В Посохова детская площадка пока единственная. Для проживающих в Посохова 50 детей это событие стало настоящим праздником. Помощь в строительстве оказала компания "Монтажэнерго", обеспечив освещение.

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# детские площадки , Тюменский район

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