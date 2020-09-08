Молодые специалисты начали работать в Заводоуковской детской школе искусств

| Фото: Заводоуковской детской школы | Фото: Заводоуковской детской школы

Четыре молодых специалиста приступили к работе в Заводоуковской детской школе искусств с начала нового учебного года, с 1 сентября. При этом трое из них – это выпускники школы разных лет.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила директор Заводоуковской детской школы искусств Татьяна Бетнева.

Преподаватель по классу духовых инструментов Сергей Сигов – выпускник Тюменского колледжа искусств. После колледжа он год работал в Тюмени, по итогам переговоров с руководством Заводоуковской ДШИ, переехал в Заводоуковск. Сейчас он набирает учеников по игре на саксофоне. Специалисту предоставлен отдельный кабинет. У него есть служебная квартира. Приступил Сергей Сигов к работе 1 сентября, встреча с учениками пройдет 15 сентября.

"Юлия Голобородько – выпускница нашей Заводоуковской школы искусств. Окончила тюменское училище искусств и Челябинский институт культуры. Она будет работать концертмейстером и преподавателем по классу фортепиано, - говорит директор. - Анастасия Прищенко – преподаватель по классу хореографии. И Ирина Иванова – участница ансамбля "Зори Тюмени" - тоже будет вести хореографию. Обе наши выпускницы, окончили Тюменский институт культуры".

Всего 34 педагога, 31 педагог и три концертмейстера будут работать с детьми в новом учебном году. Направления: музыкальное, художественное, театральное, хореографическое и отделение раннего эстетического развития. 1 тыс. 145 детей смогут стать учениками ДШИ.

Количество детей утвержденное, в новом учебном году с приходом молодых специалистов, нагрузка на педагогов снизится, заметила директор.

"В новом учебном году продолжится внедрение персонифицированного финансирования: услуги допобразования сможем оказывать не только на своей площадке, но и на базе школ города. При этом лицензию на данный вид работы получать не нужно, достаточно договора о сетевом взаимодействии. Крупномасштабное внедрение электронного дополнительного образования – второе направление деятельности коллектива ДШИ. Продолжится пополнение фонда музея школы. Уже есть библиотека с читальным залом и там будут музейные стенды", - сказала Татьяна Бетнева.

Все требования по выполнению мер санитарного благополучия по коронавирусной инфекции будут выполнены в полном объеме, заверила она. Практика использования средств индивидуальной защиты применялась во время летнего отдыха детей на базе ДШИ.

При входе в учебное заведение школьники пройдут термометрию. Все сотрудники будут работать в масках. Санитайзеры установлены во всех кабинетах. Педагогов нацелили на проветривание помещений. Технический персонал регулярно будет проводить обработки. Красочно оформленные рекомендации по мытью рук, защите от вируса размещены повсюду, добавила директор Заводоуковской ДШИ.

Анжела Лебедева