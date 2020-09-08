Трое тюменцев признаны победителями конкурса "Лидеры России"

Ольга Романец признана победителем конкурса "Лидеры России" | Фото: организаторов конкурса Ольга Романец признана победителем конкурса "Лидеры России" | Фото: организаторов конкурса

Генеральный директор Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Ольга Романец, директор по экономике и финансам ООО "СИБУР Тобольск" Станислав Зайнулин и заместитель руководителя проекта АО "Мессояханефтегаз" Дмитрий Тенгелиди признаны победителями конкурса управленцев "Лидеры России".

Церемония награждения победителей третьего сезона "Лидеров России" прошла на площадке Мастерской управления "Сенеж" в подмосковном Солнечногорске 7 сентября. 106 победителей получат в наставники одного из 96 ведущих управленцев России. Всего за победу в конкурсе в течение двух дней боролись 300 суперфиналистов. Они решали реальные кейсы от партнеров конкурса, слушали лекции, участвовали в сессиях и встречах с наставниками и партнерами проекта.

Напомним, полуфинал конкурса "Лидеры России" в УФО проходил в Екатеринбурге 24-26 января. Финал, который должен был состоятся в марте, из-за пандемии перенесли на сентябрь. В него попали шестеро конкурсантов из Тюменской области. В итоге трое стали победителями.

Победителей конкурса управленцев ждет год карьерных консультаций от топ-менеджеров крупнейших компаний и государственных деятелей. Все суперфиналисты получили грант в 1 млн рублей на обучение в любом российском вузе.

8 сентября прошло торжественное посвящение победителей в клуб Лидеров России "Эльбрус".

Анжела Лебедева