Ольга Романец: победа в конкурсе "Лидеры России" дает вдохновение

| Фото: Ольги Романец | Фото: Ольги Романец

Новость о победе в конкурсе "Лидеры России" - это такой букет чувств, счастье от того, что удалось преодолеть свои какие-то сомнения, страхи. Это большой вдохновляющий момент, но вместе с тем, это и большая ответственность. Это начало пути и спрос с нас будет гораздо больше.

Об этом в интервью корреспонденту "Тюменской линии" сказала генеральный директор Агентства инфраструктурного развития Тюменской области, победитель третьего сезона конкурса "Лидеры России" Ольга Романец.

"Участие в суперфинале дало понимание того, что все можно сделать, особенно, когда есть команда. Понимание того, что вокруг много позитивных, жаждущих дела людей и это ценно. При этом важно быть самим собой. Безусловно, нужно брать на себя ответственность, проявлять свои качества, решать быстро кейсы в условиях дефицита времени", - говорит она.

Напомним, суперфинал конкурса "Лидеры России" прошел на площадке Мастерской управления "Сенеж" в подмосковном Солнечногорске 6 и 7 сентября. Из 300 конкурсантов победителями стали 106 победителей, в том числе трое – представители Тюменской области.

По словам Ольги Романец, победа в конкурсе открывает новые возможности, стимулирует для дальнейшего развития.

"После конкурса я еду в Тюмень с новыми силами, с новыми знаниями. Мы за эти три дня выросли профессионально и все это отразиться и на работе, и на жизни", - уверена она.

Победители конкурса "Лидеры России" получат в наставники одного из 96 ведущих управленцев России. Их ждет год карьерных консультаций от топ-менеджеров крупнейших компаний и государственных деятелей. Все суперфиналисты получили грант в 1 млн рублей на обучение в любом российском вузе.

Анжела Лебедева