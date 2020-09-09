Взгляд к небу: космонавт с МКС ответит на вопросы тюменцев

| Фото: из сообщества "Роскосмос" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Роскосмос" во ВКонтакте (архив)

Тюменцы могут задать вопросы космонавту Роскосмоса Ивану Вагнеру. Ожидается общение в прямом эфире.

"Через пару недель пресс-служба Роскосмоса проведет сеанс связи с Международной космической станцией, где я буду отвечать на ваши вопросы. Напомню, что по времени мы будем ограничены (сеанс длится около 20 минут), поэтому мы отберем где-то 15 самых лучших и интересных вопросов", – написал на своей странице во ВКонтакте космонавт Иван Вагнер.

Желающие могут задавать вопросы в комментариях к посту. Точную дату и время эфира обещают сообщить позднее.