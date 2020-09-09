Хоккеисты Тобольска подарили Александру Моору шайбу

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Хоккеисты "Ангелов Сибири" подарили губернатору Тюменской области Александру Моору шайбу и поблагодарили за поддержку проекта нового крытого спорткомплекса "Кристалл" в Тобольске, построенного в 2020 году.

Глава региона по просьбе игроков оставил автограф на прозрачном ограждении ледовой площадки, он написал: "Желаю новых побед!".

Пока тренировки отложены до 15 сентября, но хоккеисты вышли на лед, чтобы приветствовать губернатора.

Хоккейный корт работает с 9 до 22 часов. При этом до 20 часов будут проходить тренировочные занятия спортивных групп, соревнования, после 20 часов планируется организовывать массовые катания на коньках.

Евгений Бабенко