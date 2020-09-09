Житель Ялуторовска перевел мошенникам триста тысяч рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 300 тыс. рублей перевел житель Ялуторовска на счет мошенников, сообщает УМВД России по Тюменской области.

На сотовый телефон мужчине позвонил незнакомец и представился сотрудником банка. Он сообщил о попытке оформления кредита от его имени. Чтобы опередить преступников, по словам незнакомца, необходимо срочно оформить кредит, снять деньги в банкомате и положить на определенный счет, с которого затем и будет погашен оформленный займ. Житель Ялуторовска выполнил все рекомендации и лишился денег.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.