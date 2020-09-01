Школам - зачет: федеральный инспектор проверил, чем и как кормят начальные классы Тюмени и Тюменского района

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменскую школу №27 и Боровскую среднюю школу посетил 9 сентября главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко. Поводом для визита стала проверка организации бесплатного питания для учеников начальной школы, которое гарантированно с этого учебного года получают все дети с 1 по 4 классы.

Учебные заведения были выбраны случайно, никаких претензий в их отношении от родителей не звучало - инспектору важно было сравнить качество горячих завтраков и обедов как в областной столице, так и в районах. Компанию ему составили заместитель губернатора, директор областного департамента образования и науки Алексей Райдер и главный санитарный врач по Тюменской области Галина Шарухо.

При входе в школу №27 Дмитрий Кузьменко обратил внимание на потолок в холле первого этажа, украшенный зонтиками. Местами на нем отвалилась штукатурка. Директор городского департамента образования Вячеслав Воронцов заверил, что смета на работы уже находится на рассмотрении, и до начала октября этот вопрос будет закрыт. Экспертиза установила, что износа и подтекания, которое бы разрушало потолок, нет, поэтому проблему решит подвесной потолок.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В столовой представитель уральского полпредства оценил меню: сегодня у детей на выбор было картофельное пюре и гуляш из говядины, творожная запеканка со сгущенкой, бутерброд с шоколадным маслом, яблочно-ягодный напиток, кофейный напиток с молоком и морковная икра. Последнее блюдо ажиотажа не вызвало: Галина Шарухо заметила, что его ребята кушали не очень охотно, гораздо больше по вкусу им пришлось пюре. Это - повод пересмотреть рацион, важно, чтобы дети максимально доедали школьные завтраки и обеды, подчеркнула главный санитарный врач. А для этого повара должны соблюдать баланс между пользой и вкусом.

Главный федеральный инспектор по Тюменской области согласился с мнением, что количество оставшейся на тарелке еды - это показатель, и поинтересовался, нет ли жалоб от мам и пап касательно бесплатного горячего питания. Директор школы заверила, что ни претензий, ни отказов как в начальной школе, так и в целом за минувшие с начала учебного года полторы недели не было. Перед входом в столовую висит плакат с номером горячей линии по вопросам горячего питания в начальной школе, а также установлен санитайзер. Дмитрий Кузьменко остался доволен увиденным: "школе - зачет", - отметил он.

Алексей Райдер напомнил, что в регионе работает сервис электронного питания, где родители формируют индивидуальный рацион для ребенка из предложенных позиций на две недели вперед. Это касается не только основного, но и дополнительного полноценного приема пищи, а также ассортимента буфета. При этом сам школьник может в течение учебного дня подкрепиться в буфете тем, чем хочет - таким образом, соблюдается баланс между желаниями родителей и вкусовыми пристрастиями ученика.

Поднялся вопрос и о школьных дежурных. Традиционно ребята из старших классов помогали работникам столовых накрывать на завтраки и обеды, но с особым санитарным режимом эту практику отложили. Сейчас и Роспотребнадзор, и департамент образования пришли к мнению, что дежурства можно вернуть без угрозы для здоровья учеников: помощников оснастят масками и перчатками.

В Боровской средней школе проверяющие посетили не только столовую для начальных классов, но и ту, где питаются ребята из средней и старшей школ. Начальник управления образования Тюменского района Ольга Буторина рассказала, что организаторами питания в муниципалитете выступают "Комбинат школьного питания" и "Магия вкуса". Между ними, по ее словам, идет сильная конкуренция, что безусловно только на пользу, ведь это обязывает их держаться "в тонусе", постоянно совершенствовать меню и держать качество. С этого года каждый учебный день юные жители Боровского получают в дополнение к школьному завтраку или обеду фрукт.

Замгубернатора подчеркнул, что при составлении меню учитываются и проблемы детей-аллергиков. Таких в начальном звене по всей Тюменской области около 7%. Родители, подавая заявление в школу, прописывают ограничения по питанию, если они есть, а комбинаты исходя из потребностей формируют диетический стол. Найдутся варианты и для сторонников вегетарианства: абсолютно реально скомпоновать питание для ребенка таким образом, чтобы он наедался растительной пищей (и речь не только о гарнире - есть даже овощные тефтели, не говоря о рыбных блюдах).

Еще один важный момент - это поставщики. Алексей Райдер пояснил, что 92% от общего объема отгружаемых продуктов для школьных столовых это тюменские товаропроизводители. Появились возможности варить компоты и морсы из ягодных сборов с Уватского и Тобольского районов. Ольга Буторина отметила, что в Тюменском районе очень жестко следят за местными производителями, которые отгружают продукцию в учреждения сферы образования. Яйца привозят с Пышминской, Боровской птицефабрик, молочку - с "Абсолюта", хлеб и выпечку - с "Колоса", а рыбные тефтели готовят из сома, которого выращивают на местном рыбзаводе.

"Важно насаждать новые и здоровые привычки питания, даже когда блюдо не выглядит эстетически привлекательнее бургера. Понимая, что такие продукты дети могут дома не получать, наша задача хотя бы треть рациона компенсировать рационом в школе", - считает замгубернатора.

В свою очередь Галина Шарухо осталась не вполне довольна меню и раскритиковала слойки, порекомендовав уменьшить в меню начальных классов мучное, а количество фруктов добавить.

"Мы всем организаторам питания согласовали меню, но сегодня на примере двух школ увидели, какие блюда дети едят не очень охотно. Важно, чтобы средства, выделенные страной для организации горячего питания, в первую очередь шли на здоровую и полезную еду для детей. Внесем коррективы, чтобы в их рационе было как можно меньше слоек с сыром, они приносят мало пользы. К сожалению, среди детей есть проблемы с избыточной массой тела. Мы должны формировать у них культуру здорового питания, чтобы они делали выбор в пользу творожной запеканки, сырников и рыбы, а не пиццы и фастфуда", - подчеркнула глава тюменского Управления Роспотребнадзора.

Дмитрий Кузьменко согласился с доводами главного санитарного врача региона, но в целом, как и она, остался доволен проведенной инспекцией. Он напомнил, что для обеспечения бесплатным горячим питанием ребят с 1 по 4 класс предусмотрена сумма в 628 млн рублей, из которых 97 млн рублей - это федеральная субсидия. "Будем продолжать проверки, мониторить социальные сети и СМИ, общаться с родителями школьников. Также мы смотрим отходы, сколько их выбрасывается после завтраков и обедов учеников, ведь это главный показатель. Анализируем все комплексно и даем свои рекомендации", - сообщил представитель полпредства.

Алексей Райдер рассказал, что в начальной школе Тюменской области учатся почти 98 тыс. детей. Горячее бесплатное питание также положено ребятам с особенностями здоровья - таких у нас в регионе около 20 тыс. Остальные питаются в пределах суточного рациона по стоимости 80 рублей, но с учетом родительской платы. Компенсация из бюджета - 17 рублей.

Профилактические мероприятия, призванные остановить распространение COVID-19, сдвинули графики питания в школах, но по иронии судьбы сделали этот процесс более комфортным для школьников.

"Если раньше, будучи ограниченными имеющимися переменами между уроками, мы были вынуждены некоторых ребят заводить на питание после второго урока, то сейчас, когда санитарные требования позволяют питаться по плавающему графику вне зависимости от перемен, мы можем организовывать прием пищи с третьего урока и даже внутри урочного времени. Это более правильно сказывается на требованиях физиологии, на реальной необходимости подкрепиться, а не на том, когда мы можем такие возможности дать", - поделился впечатлениями от перемен директор профильного департамента.

Он напомнил, что сервис электронного питания с этого учебного года начнет внедрятся на всей территории Тюменской области. В столице региона этот проект уже успешно работает третий год, с 2019 года к нему подключили еще пять территорий, в том числе Тюменский район, а сейчас в остальных муниципалитетах подключают в режиме пилота по одной крупной поселковой школе. Это делается для того, чтобы отладить процесс и грамотно перейти в штатный режим. Через год сервис электронного питания заработает в полную мощность.

Дарья Казакова