На дорогах Тюмени появилась синяя разметка
| Фото: портал "Тюмень - наш дом"
Синяя разметка появилась в Тюмени, ею определены границы платной парковки, сообщает администрация города.
Дорожники нанесли разметку на придорожной парковке по ул. Герцена, 62.
Как рассказал директор МКУ "Тюменьгортранс" Алексей Санник, если результат окажется удачным, такая разметка появится на остальных парковках.
Синяя разметка по мнению специалистов поможет водителям определить границы платной парковки и сориентироваться на дороге.
| Фото: портал "Тюмень - наш дом"