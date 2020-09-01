В Тюмени мошенники уговорили девушку взять кредит

| Фото: duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Мошенников, похитивших деньги у жительницы Тюмени, разыскивают сотрудники полиции, сообщает УМВД России по Тюменской области.

22-летней девушке позвонили с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что неизвестные пытаются снять с ее банковского счета крупную сумму. Мужчина пояснил, что деньги оформлены в виде кредита, который мошенники подали через онлайн-заявку в ее личном кабинете с возможностью перевода на счета третьих лиц.

Девушка не поверила сказанному, а позже получила подтверждающий звонок от якобы правоохранительных органов. Стационарный номер сотрудников полиции был подменен с помощью специального приложения. Лжесотрудник полиции пояснил, что к счету имеют доступ только сотрудники банка и сам владелец счета, поэтому если она не подавала заявок на кредит, то первые лица, кто попадает под подозрения в мошенничестве - это сами сотрудники банка. Для того, чтобы денежная сумма не попала злоумышленникам, необходимо отправиться в отделение банка, взять потребительский кредит на максимально одобренную сумму, чтобы кредитный лимит исчерпать.

Потерпевшей порекомендовали не сообщать в банке, на какие цели берется кредит. Когда деньги были у девушки на руках, мошенник попросил положить их на страховые ячейки банка. Тюменка выполнила все условия и отправила полученные денежные средства на предоставленные счета. После совершения всех указанных действий потерпевшей на электронную почту пришли подтверждающие документы о закрытии всех кредитных обязательств. По данному факту возбуждено уголовное дело.

При поступлении звонка от якобы сотрудника банка, который сообщает о блокировке банковской карты или подозрительных операциях с деньгами, необходимо прекратить разговор. Сотрудники полиции советуют не следовать инструкциям, предложенным по телефону или написанным в сообщении. Лучше обратиться за достоверной информацией в отделение банка. Ни один сотрудник банка не имеет право запрашивать персональные данные, данные карты, а также трехзначный код на оборотной стороне.