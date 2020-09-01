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Лесникам повысят северные надбавки

Общество, 15:54 10 сентября 2020

duma.gov.ru

Надбавки к заработной плате в максимальном размере предусмотрели для сотрудников лесных отраслей, работающих в лесах Крайнего Севера и приравненных к ним территориям, сообщает пресс-служба Минприроды.

Специалисты смогут получать их с первого дня работы в организации, независимо от стажа работы в данных районах или местностях. Средства будут выделены из региональных бюджетов.

Также стало возможным использование бюджетов регионов для выплаты материальной помощи работникам организаций лесной отрасли. Ранее подобные выплаты могли производиться лишь от предпринимательской деятельности и за счет других источников, приносящих доход организации.

Работники, занятые на тушении лесных пожаров, будут обеспечены бесплатным питанием за счет средств субвенций из федерального бюджета.

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# лесная отрасль , Минприроды

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