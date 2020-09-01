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Видеоролики к Международному дню пожилых людей предлагают записать тюменцам

Общество, 17:05 11 сентября 2020

Благотворительный фонд "Старшее поколение" во ВКонтакте | Фото: Благотворительный фонд "Старшее поколение" во ВКонтакте

Записать трехминутное видеопоздравление к Международному дню пожилых людей предлагают тюменцам сотрудники библиотеки № 9, сообщает Централизованная городская библиотечная система.

Акция "День добра и уважения" стартовала 4 сентября. "В 2020 году мир будет отмечать 30 годовщину праздника. В этот светлый и добрый день молодое поколение окружает особой заботой и вниманием своих родителей, бабушек и дедушек", — отметили организаторы акции.

В трехминутных роликах дети и их родители могут поздравить пожилых людей в прозе или в стихотворной форме. Лучшие поздравления разместят на сайте библиотечной системы. Участники получат дипломы в электронном формате.

Видеопоздравления с пометкой "День добра и уважения" можно отправлять на электронный адрес: lib-9-cgbs-tyumen@yandex.ru. Их принимают до 20 сентября.

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# акция , библиотеки , видео , День пожилых людей

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