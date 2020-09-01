Тюменские поликлиники проверили на террористическую уязвимость

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Как тюменские поликлиники соблюдают антитеррористические меры безопасности оценила выездная комиссия. Внеплановую проверку организовал региональный департамент здравоохранения.

В каждом медицинском учреждении должна быть охрана, работать видеонаблюдение. Информация, как действовать в случае угрозы, должна быть доступна всем, напомнил заведующий сектором мобилизационной подготовки областного здравоохранения Сергей Федоров.

"Особое внимание обратили на стенды, касающиеся антитеррористической безопасности, с информацией о действиях в экстренной ситуации, телефонами экстренных служб. Сейчас есть хорошие возможности делать эту информацию яркой и доступной для понимания каждого. Важно, чтобы она была размещена на видном месте для посетителей", – подчеркнул он.

Во всех поликлиниках есть и отработан план действий всех сотрудников при различных уровнях террористической опасности, сообщается на портале "Тюмень - наш дом".