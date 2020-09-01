Дистанционное обучение не заинтересовало родителей Тюменской области

| Фото: edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

Менее одного процента школьников Тюменской области – на дистанционном обучении. Родители отдали приоритет стандартной форме обучения в школе. Об этом во время брифинга сообщил заместитель губернатора, директор регионального департамента образования и науки Алексей Райдер.

"Перевести ребенка на дистанционное обучение – личное право родителей. В Тюменской области такой возможностью воспользовались буквально единицы: менее одного процента от общего количества учащихся. В сельской местности эта форма почти не востребована", - уточнил он.

Напомним, что из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в школах потоки учащихся разделены, при входе у ребят измеряют температуру. Масочный режим обязаны соблюдать работники школьных пищеблоков и другой персонал.

Татьяна Тихонова