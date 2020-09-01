Райдер прокомментировал инцидент с инсценировкой захвата заложников в ишимской школе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Инцидент в ишимской школе – это тот случай, когда подобранный метод донесения знаний не соответствует и в разы превышает учебную цель. Об этом сообщил заместитель губернатора Алексей Райдер на брифинге 10 сентября.

Напомним, что в начале сентября для учеников 5 класса одной из школ в Ишиме инсценировали захват заложников, чтобы якобы показать им, как следует себя вести при террористических актах.

Специалисты областного департамента образования, представители правоохранительных органов, следственного комитета и прокуратуры работают в ишимской школе № 2, где был инсценирован захват заложников. По итогам проверки сделают выводы и примут соответствующие решения.

"Пользуясь случаем, хочу извиниться перед семьями всех ребят этого класса. Легко представить, что любого ребенка это могло просто шокировать. Поэтому это неприемлемые методы, осталось определить число и круг задействованных лиц", - подчеркнул Райдер.

Он предположил, что инсценировка – это не просто инициатива учителя. Отдельно взятый педагог, по словам замгубернатора, даже из хороших побуждений не мог инициировать и организовать такое мероприятие без ведома администрации школы.

"Я не виню педагога лично, потому что если были обстоятельства, позволявшие пойти на такую смелость, значит вопросы есть к администрации. В то же время знаю, что в каждой школе есть учебно-методические объединения. Они призваны корректировать планы педагогов в части креатива и принимать приемлемые решения", - добавил Райдер.

Любовь Голышева