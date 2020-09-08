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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Александр Моор возмущен инсценировкой захвата заложников в ишимской школе

Губернатор, 21:57 08 сентября 2020

Фото оперативного штаба Тюменской области

Захват заложников был инсценирован в школе №2 в Ишиме на антитеррористическом уроке для пятиклассников. Дети, которых не предупредили об инсценировке, испугались.

Об этой ситуации написал на своих страницах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Instagram губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Возмущен историей, произошедшей на уроке ОБЖ в ишимской школе! Нарушение всех педагогических принципов! На детях не ставят экспериментов! Дал задание департаменту образования разобраться с этой ситуацией самодеятельностью, без оглядки на должности, звания и заслуги тех, кто стал автором такой "инициативы", - написал губернатор.

По факту произошедшего проведут служебное расследование.

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# Александр Моор , соцсети

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