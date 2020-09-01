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Фильм "В 6 часов вечера после войны" покажут на Масловском взвозе в Тюмени

Общество, 17:01 10 сентября 2020

Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Советский художественный фильм "В 6 часов вечера после войны" покажут в арт-пространстве "Время Победы" на Масловском взвозе в Тюмени 10 сентября в 19 часов 30 минут, сообщает центр культуры и творчества "Тюмень".

"Расставаясь, они обещали друг другу встретиться в шесть часов вечера после войны на Каменном мосту в Москве. Пять долгих и невыносимо тяжелых лет артиллерист Вася Кудряшов и зенитчица Варя Панкова ждали этой встречи. Верили в нее даже тогда, когда смерть подходила слишком близко. И эта вера помогла", — анонсируют организаторы.

Напомним, на территории арт-пространства "Время Победы", открытого на тюменской набережной 31 августа, практически ежедневно показывают советские и современные военные фильмы. Кроме того, здесь организуют различные мастер-классы, работают анимационные студии для школьников.

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# Год памяти и славы , кино , фильмы

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