В Тюмени откроют арт-объект в виде красно-синего сердца

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Арт-объект – большое металлическое сердце - установят в сквере Нефтяников (ул. Профсоюзная, 90) в Тюмени 11 сентября. Его создали в честь возобновления работы завода "Электрон", сообщает пресс-служба предприятия.

Открытие начнется в 11 часов, на нем будут присутствовать сооснователь и гендиректор группы компаний "СБК" Александр Перминов, коммерческий директор "Траст групп" Денис Зеньков, а также представители областной администрации.

Металлическое сердце сделал работник "Электрона" Искандер Уразаев. Он рассказал, что сердце возвышается над скамейкой и будет двухстороннее: одна сторона красная, другая – синяя. "Синюю можно ассоциировать с упадком, а красную с возобновлением", – отметил Уразаев.

Арт-объект изготовлен из деталей и сборочных единиц приборов, производимых заводом, в том числе и индикаторов фазового состояния (ИФС) протока товарной нефти. Эти изделия уникальны. Их монопольное производство налажено в Тюмени с 80-х годов, а поставляются приборы на всю Россию. В сквере Нефтяников арт-объект простоит месяц.

Напомним, завод "Электрон" существует с 29 октября 1969 года.