Центр амбулаторной онкологической помощи открылся в Заводоуковске

| Фото: пресс-служба областной больницы №12 | Фото: пресс-служба областной больницы №12

Центр амбулаторной онкологической помощи открылся в Заводоуковске в областной больнице № 12. Это уже четвертый центр, оборудованный в Тюменской области по нацпроекту "Здравоохранение". Еще три располагаются в Тюмени, Тобольске и Ишиме, сообщает областной департамент здравоохранения.

В центре оказывают специализированную онкологическую медицинскую помощь. Для комплексной и быстрой диагностики основных видов онкопатологии он оснащен полным спектром оборудования. Так, в арсенале специализированной службы есть портативный УЗИ-аппарат, видеоэндоскоп, современный 128-срезовый компьютерный томограф.

Среди пациентов областной больницы № 12 на диспансерном наблюдении находятся 1 тыс. 586 человек с онкологическими диагнозами. Получать лечение в центре Заводоуковска будут не только жители города, но и соседних Ялуторовского и Упоровского районов. В них проживает чуть больше 2 тыс. человек, больных раком, поэтому специализированная онкологическая медицинская помощь в учреждении будет востребована.

В структуре Центра амбулаторной онкологической помощи есть дневной стационар. До конца 2020 года здесь планируют оказать химиотерапевтическую медицинскую помощь более чем 500 пациентам.

"У онкобольных, которым показана химиотерапия, порой не хватает ни времени, ни сил на поездки в областной центр. Делая доступнее необходимую для многих онкобольных лекарственную терапию, мы работаем на снижение смертности от новообразований и повышение качества жизни пациентов с онкопатологиями. Все назначения, выбор препаратов, расчет доз и прочие нюансы химиотерапии по-прежнему централизованно курируют доктора "Медицинского города". Но выполнять сами процедуры теперь будут подготовленные специалисты в больнице Заводоуковска", - рассказал главный врач Областной больницы № 12 Николай Сипачёв.

В задачи нового центра входит не только расширение возможностей диспансерного наблюдения пациентов и химиотерапевтического лечения в условиях дневного стационара. Специалисты будут активно работать на выявление онкологических заболевания на ранних стадиях и сокращение сроков диагностики злокачественных новообразований. Направление на обследование в Центр амбулаторной онкологической помощи можно получить после прохождения диспансеризации или первичного осмотра у участкового врача в случае подозрения на онкопатологию.

В рамках региональной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями нацпроекта "Здравоохранение" планируется также открытие пятого центра амбулаторной онкологической помощи в Голышманово.