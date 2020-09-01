В сквере Нефтяников в Тюмени появилось металлическое сердце

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Большое металлическое сердце, изготовленное из деталей и сборочных единиц приборов, производимых заводом "Электрон", установили в сквере Нефтяников в Тюмени 10 сентября.

Арт-объект создан в честь возобновления работы завода "Электрон" одним из его старейших работников Искандером Уразаевым. Сердце возвышается над скамейкой. Одна сторона его красная, другая – синяя.

"Сердце символизирует наш завод, на котором я проработал 20 лет, - рассказал Искандер Уразаев. –На какой-то момент оно остановилось, но теперь вновь забилось. Наше сердце двустороннее. Синюю его сторону можно ассоциировать с упадком, а красную с возобновлением".

Тюменский завод "Электрон" существует с 29 октября 1969 года. В 2019 году завод отметил 50-летие. Но юбилей был омрачен тем, что завод переживал непростые времена.

"Завод вынужден был продать часть акций, которую выкупила наша компания "СБК", - сказал на церемонии открытия генеральный директор группы компаний "СБК" Александр Перминов. - В нефтяной сфере мы не имеем никакого опыта, но было большое желание поддержать предприятие и сотрудников, которые работают на заводе.

Наша задача, чтобы сердце предприятия забилось с новой силой".

ПАО "Опытный завод "Электрон" – одно из ведущих предприятий России по разработке и производству блочно-технологического, блочно-модульного оборудования и приборов учета энергоресурсов для предприятий нефтегазового комплекса и других отраслей промышленности. Завод имеет твердую позицию на рынке топливно-энергетического комплекса России и осваивает новые конкурентоспособные высокотехнологичные виды продукции.

За все время работы завода "Электрон" на предприятии сохранилось основное направление деятельности по разработке и производству оборудования для нефтегазового комплекса и приборной продукции.

Многолетняя история и современное состояние предприятия свидетельствуют о том, что на заводе "Электрон" создана одна из лучших отечественных научно-производственных школ по разработке, проектированию и производству средств и систем метрологического обеспечения технологических процессов.

"За свою полувековую историю это предприятие внесло немалый вклад в развитие региона и страны в целом, - отметил коммерческий директор "Траст групп" Денис Зеньков. - На предприятии трудились целые династии. Нам удалось сохранить часть персонала. Мы восстановили производство приборной продукции, но главная цель нашего предприятия в том, чтобы восстановить былую славу завода. Пусть это сердце станет символом единства города и нашего предприятия в целом".

Горячее сердце тюменских электронщиков будет стоять в сквере Нефтяников в течение месяца.

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Борис Олейник