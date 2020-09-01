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Тюмень мастеровую представят на "Созвездии талантов" в ДК "Водник"

Общество, 14:27 14 сентября 2020

из сообщества "Дом культуры "Водник" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Дом культуры "Водник" во ВКонтакте (архив)

Выставку "Тюмень мастеровая" представят на интерактивной программе "Созвездие талантов" в ДК "Водник" 18 сентября в 18 часов, сообщают организаторы.

Интерактивная программа посвящена открытию нового творческого сезона. Гостей будут ждать интерактивы от организаторов и фотозоны. Родители смогут познакомиться с руководителями всех студий ДК "Водника" и выбрать интересное направление.

Как рассказали в ДК "Водник", все клубные формирования будут представлены на интерактивной программе, каждый преподаватель покажет посетителям свои работы. Руководитель студии декоративно-прикладного творчества "Тюменская деревянная игрушка" Святослав Шитов проведет экскурсию по выставке "Тюмень мастеровая".

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# выставка , ДК Водник , творчество

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