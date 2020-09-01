Таксиста в Тюмени подозревают в краже

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Водителя такси, подозреваемого в краже, задержали полицейские в Тюмени. У нетрезвого пассажира похищены телефон и банковская карта, сообщает городское УМВД.

Опросив потерпевшего, полицейские установили, что после застолья мужчина вызвал такси. Приехав на место, он случайно выронил в салоне сотовый телефон и карту, после чего вышел из машины. Водитель воспользовался ситуацией и похитил оставленное имущество.

На следующий день тюменец обнаружил пропажу. За это время продал телефон брату, а с банковской карты снял и потратил все деньги. Общий ущерб составил около 50 тыс. рублей.

Оперативники задержали подозреваемого, ранее судимого 36-летнего жителя Тюмени. города Тюмени. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.