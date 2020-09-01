Тюмень встретит The Gentleman's Ride
Легендарный заезд The Gentleman's Ride пройдет в Тюмени 27 сентября. К участию приглашаются владельцы олдскульных, стильных мотоциклов.
Для участия в DGR 2020 подойдут следующие виды и типы мотоциклов: кафе рейсеры, классические мотоциклы (олдскул, винтаж и т.д.), современные классические мотоциклы, классические чопперы, брэт байки, бобберы, классические скутеры, оффроад треккеры в классическом стиле, скрэмблеры, классические мотоциклы с коляской.
Одна из целей события — сбор средств в для лечения и исследования мужских заболеваний. Будущие участники могут зарегистрироваться на официальном сайте и пожертвовать любую сумму.
Общий маршрут, точка сбора и тайминг пока неизвестны. О них можно будет узнать в официальной группе тюменского заезда.
Организаторы подчеркивают, что The Gentleman's Ride - это особое мероприятие, когда стильные леди и джентльмены в твидовых пиджаках и бабочках на олдскульных мотоциклах отправляются в осенний пробег.