Тюмень встретит The Gentleman's Ride

Фото из группы "The Distinguished Gentleman's ride Tyumen 2020" ВКонтакте Фото из группы "The Distinguished Gentleman's ride Tyumen 2020" ВКонтакте

Легендарный заезд The Gentleman's Ride пройдет в Тюмени 27 сентября. К участию приглашаются владельцы олдскульных, стильных мотоциклов.

Для участия в DGR 2020 подойдут следующие виды и типы мотоциклов: кафе рейсеры, классические мотоциклы (олдскул, винтаж и т.д.), современные классические мотоциклы, классические чопперы, брэт байки, бобберы, классические скутеры, оффроад треккеры в классическом стиле, скрэмблеры, классические мотоциклы с коляской.

Одна из целей события — сбор средств в для лечения и исследования мужских заболеваний. Будущие участники могут зарегистрироваться на официальном сайте и пожертвовать любую сумму.

Общий маршрут, точка сбора и тайминг пока неизвестны. О них можно будет узнать в официальной группе тюменского заезда.

Организаторы подчеркивают, что The Gentleman's Ride - это особое мероприятие, когда стильные леди и джентльмены в твидовых пиджаках и бабочках на олдскульных мотоциклах отправляются в осенний пробег.