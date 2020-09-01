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Тюмень встретит The Gentleman's Ride

Общество, 17:14 13 сентября 2020

Фото из группы "The Distinguished Gentleman's ride Tyumen 2020" ВКонтакте

Легендарный заезд The Gentleman's Ride пройдет в Тюмени 27 сентября. К участию приглашаются владельцы олдскульных, стильных мотоциклов.

Для участия в DGR 2020 подойдут следующие виды и типы мотоциклов: кафе рейсеры, классические мотоциклы (олдскул, винтаж и т.д.), современные классические мотоциклы, классические чопперы, брэт байки, бобберы, классические скутеры, оффроад треккеры в классическом стиле, скрэмблеры, классические мотоциклы с коляской.

Одна из целей события — сбор средств в для лечения и исследования мужских заболеваний. Будущие участники могут зарегистрироваться на официальном сайте и пожертвовать любую сумму.

Общий маршрут, точка сбора и тайминг пока неизвестны. О них можно будет узнать в официальной группе тюменского заезда.

Организаторы подчеркивают, что The Gentleman's Ride - это особое мероприятие, когда стильные леди и джентльмены в твидовых пиджаках и бабочках на олдскульных мотоциклах отправляются в осенний пробег.

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