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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Свидетельства о рождении и смерти можно будет получить в МФЦ

Общество, 14:49 14 сентября 2020

ГАУ ТО "МФЦ" | Фото: ГАУ ТО "МФЦ"

Областные многофункциональные центры будут выдавать свидетельства о рождении и смерти.

Законопроект, предусматривающий возложение на областные многофункциональные центры полномочий по регистрации актов гражданского состояния, был рассмотрен, сообщает пресс-служба Тюменской областной думы, на заседание комитета по экономической политике и природопользованию.

"Многофункциональные центры оказания государственных и муниципальных услуг на хорошем счету у наших граждан уже давно, - считает председатель комитета Инна Лосева. - По данным социологических опросов, работу центров положительно оценивает большинство населения страны. Теперь они будут предоставлять еще одну дополнительную услугу, а именно – выдавать свидетельства о рождении и смерти".

В Тюменской области 45 многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг. Предоставлять новую услугу будут четыре центра в Тюмени и по одному в Тобольске, Ишиме, Ялуторовске и Заводоуковске.

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# МФЦ , облдума

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