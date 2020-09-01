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Тюменцы могут проверить знания об истории города в годы войны на викторине

Общество, 13:43 12 сентября 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Принять участие в викторине "Тюмень тыловая" могут тюменцы, которые придут на акцию "Нам доверена память" на Масловский взвоз 12 сентября.

"Мы рассказываем про места нашего города, связанные с Великой Отечественной войны. Любой желающий может вытянуть вопрос и ответить на него. Тем, кто правильно отвечает на вопросы, предлагаем пройти на полевую кухню", – рассказала представитель поискового отряда "Тюмень - ТюмГУ" Анна Шарикова.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В нескольких метрах отсюда для юных посетителей арт-пространства "Время Победы" работает площадка, где все желающие могут порисовать цветными мелками. Художница наносит маленьким тюменцам аквагрим.

Напомним, просветительская акция "Нам доверена память", организованная Тюменским областным поисковым центром, будет работать на Масловском взвозе в Тюмени до 18 часов 12 сентября. Здесь тюменцы могут ознакомиться с бытом и оружием солдат, спеть известные военные песни, угоститься кашей из полевой кухни.

Инна Пахомова

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# Великая Отечественная война , викторина , история

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