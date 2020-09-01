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Явка на выборах в Тюменской области составила 26,1%

Политика, 16:15 13 сентября 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

26,1 % составила явка на выборах в Тюменской области по данным на 16 часов, проголосовали 162 тыс. 208 человек. Об этом сообщил на брифинге председатель регионального избиркома Игорь Халин.

Явка на дополнительных выборах депутата облдумы по 17-му избирательному округу, который расположен в Центральном административном округе Тюмени - 7,17 %, или 8 тыс. 28 человек.

На выборы думы Заводоуковского городского округа пришли 19% населения, на выборы Ишимской городской думы - 32,95%, Тобольской городской думы - 15,26%, Тюменского района - 13,84%, Уватского района - 38,27%.

Избирательные участки закроются в 20 часов.

Напомним, досрочно в Тюменской области проголосовали 24 тыс. 472 человека или 3,94% от общего количества избирателей.

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# голосование , Игорь Халин , облизбирком

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