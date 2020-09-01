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От тюменцев ждут на работы на онлайн-фотовыставку "Королевский урожай"

Общество, 08:11 15 сентября 2020

ТОНБ им. Менделеева во ВКонтакте | Фото: ТОНБ им. Менделеева во ВКонтакте

Жителей Тюменской области приглашают к участию в онлайн-фотовыставке "Королевский урожай" в рамках ежегодной областной акции "Пусть осень жизни будет золотой", сообщает Тюменская областная научная библиотека им. Д. И. Менделеева. Работы принимают с 1 сентября по 5 октября.

Для участия в проекте необходимо прислать фотопортрет на фоне натюрморта из выращенных собственноручно овощей, фруктов, ягод, необычных по форме, размеру, цвету. Фотографии должны раскрывать тему "Королевский урожай".

От одного участника принимается одна горизонтальная цветная фотография в электронном виде в формате jpg. В заявке необходимо указать свои данные: фамилию, имя, отчество и место проживания. Фотографии принимаются по электронному адресу: osp_tmn@mail.ru с пометкой "Королевский урожай".

15 октября состоится презентация онлайн-фотовыставки "Королевский урожай".

Возрастное ограничение: 18+.

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# ТОНБ , урожай , фотовыставка

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