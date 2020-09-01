На трассе Тюмень - Екатеринбург ограничено движение

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На автодороге Р-351 Екатеринбург-Тюмень (Обход п. Белоярский) начались работы по устройству слоев износа. Движение ограничено с 14 сентября по 10 октября, сообщает Уралуправтодор.

На данный момент работы производятся на участке км 1 - км 2, движение осуществляется по одной полосе. Водителей просят быть внимательными, учитывать это при построении маршрута.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УФО можно по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы "Уралуправтодора": 8-800-200-63-06.