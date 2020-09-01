"Лавка добра" примет от горожан ненужные теплые вещи

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Тюменцы могут принести ненужные вещи в "Лавку добра". С наступлением осени многодетные, малоимущие семьи, пенсионеры и граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, нуждаются в теплой одежде и обуви.

Как рассказали "Тюменской линии" в региональном центре "Семья", в благотворительной "Лавке добра" принимают детскую и взрослую демисезонную верхнюю одежду: куртки, пальто, шапки, шарфы и перчатки. Также необходима демисезонная и зимняя обувь.

"Привезти и оставить вещи на посту охраны можно в любое удобное время. Все они будут переданы специалистам службы и найдут новых хозяев среди получателей услуг "Лавки добра". Вещи могут быть как новыми, так и б/у, но в хорошем состоянии, чистыми и опрятными", - уточнили в центре "Семья".

Вещи принимают по адресам: пр. Геологоразведчиков, 14а, ул. Амурская, 150, ул. Ермака, 1а.

Любовь Голышева