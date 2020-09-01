Неравнодушная тюменка помогла прохожему с травмой головы

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Неравнодушная жительница Тюмени помогла прохожему с травмой головы. Проезжая на автомобиле по улице Муллы-Нур Вахитова, она увидела человека, который нуждался в экстренной помощи. Тюменка вызвала бригаду скорой помощи и осталась рядом с пострадавшим до прибытия медиков, сообщает областной департамент здравоохранения.

"Несчастный случай произошел на моих глазах: мужчина шел и внезапно упал на асфальт. Получил опасную травму – из раны на голове сильно течет кровь", – сообщила она диспетчеру скорой помощи.

Вызов поступил в 19 часов 12 минут. Бригада прибыла на место через 16 минут после звонка. Медики надели на пострадавшего воротник Шанца, который обеспечивает фиксацию и неподвижность шейного отдела, затем обработали рвано-ушибленную рану в затылочно-теменной области и наложили тугую повязку. После оказанной помощи пациента доставили с подозрением на сотрясение головного мозга в областную клиническую больницу № 2.

По словам медиков, в такой ситуации очевидцы могут сделать все возможное для предотвращения потери крови. Перед началом оказания первой помощи необходимо оценить обстановку и убедиться в отсутствии угроз. Затем на открытую рану сверху нужно положить хлопчатобумажную ткань или свернутый в несколько слоев бинт и крепко придавить рукой, удерживая до остановки кровотечения. Еще один способ остановки кровотечения – наложение повязки.

Всего за выходные, 12 и 13 сентября, врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1 тыс. 126 жителям Тюмени и Тюменского района. В экстренной форме поступило 602 вызова, остальные — в неотложной. В стационары доставлены 513 пациентов.

За этот период с 8 до 24 часов диспетчеры передали в поликлиники 937 вызовов, во всех случаях состояние пациентов не представляло угрозы для жизни. Врачи оперативного отдела проконсультировали 650 человек по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады.