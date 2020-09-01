Жители Юргинского района прививаются от гриппа в поликлинике на колесах

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1 тыс. 765 жителей с. Юргинское получили прививку от гриппа с 1 по 14 сентября. Вакцинация организована в ФАПе на базе КамАЗа, который поступил в район весной 2020 года в рамках национального проекта "Здравоохранение".

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила старшая медицинская сестра поликлиники Юргинской районной больницы Татьяна Крестьянникова.

"В районе организована вакцинация против гриппа взрослого населения. Поступило 2 тысячи 700 доз вакцины. Это 60 процентов от плана. Всего в Юргинском подлежит вакцинации 4 тысячи 140 человек", - рассказала она.

С начала прививочной кампании в Юргинском защиту от сезонного гриппа получили 1 тыс. 765 жителей. К иммунизации детей сельские медики приступят как только поступит вакцина.

Как заметила старшая медсестра поликлиники, началась вакцинация с центральной усадьбы района, вскоре бригада фельдшеров отправится в села. Для получения прививки от гриппа жителям нужно заполнить письменное согласие, указать фамилию, имя, отчество и дату рождения. Паспорт не требуется.

Медики измеряют температуру тела бесконтактным термометром, и только при нормальном показателе, делают прививку.

Анжела Лебедева