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Выставку "Засыпает" закроют перформансом в мультицентре "Контора пароходства"

Общество, 13:54 14 сентября 2020

из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте

Перформансом "Еще пять минут" закроется выставка "Засыпает" художницы Александры Мельниковой в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени 14 сентября в 18 часов.

В большом зале мультицентра выступят перформеры. Будут использованы голоса, электронная экспериментальная музыка, изображения, движения.

"Перформанс построен на ярко выраженном эффекте чувственного резонанса, когда выразительные потоки разгоняют и формируют друг друга", — сообщают организаторы.

Как рассказала медиаменеджер мультицентра "Контора пароходства" Элина Микишина, продолжительность перформанса составит 60-80 минут. Вход свободный.

Напомним, на выставке "Засыпает" представлены графические изображения, живопись и видеоматериалы по мотивам жизни автора в пригороде Тюмени.

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# выставка , мультицентр

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