Юных тюменцев знакомят с искусством с помощью ASMR-подкастов

| Фото: скриншот из группы "Музейный комплекс им. И.Я. Словцова" во ВКонтакте | Фото: скриншот из группы "Музейный комплекс им. И.Я. Словцова" во ВКонтакте

ASMR-подкасты об искусстве продолжают записывать сотрудники Музейного комплекса им. И. Я. Словцова в Тюмени. На данный момент в сообществе музея опубликовано два подкаста для юных слушателей.

Второй выпуск появился в сети 11 сентября. В нем речь идет о работе тюменской художницы Марины Принцевой и ее декоративном панно "Птица", которая представлена на выставке "Цветы и ситцы".

"Сейчас это актуально. Все пользуются подкастами. Есть спрос именно на то, что можно включить перед сном маленьким детям. Это главная наша идея. Решили знакомить детей с искусством в легкой, непринужденной и удобной форме", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" специалист Музейного комплекса им. И.Я. Словцова Иван Крутько.

В Музейном комплексе записывают не простые аудиодорожки, а ASMR-подкасты. "Это более масштабное направление, не просто голос. При записи используются хруст, шепот. В этих подкастах можно заметить, что запись сделана профессионально, можно услышать все звуки речи", — добавил Иван Крутько.

Подкасты планируют выпускать раз в месяц. В августе был обнародован первый — про картину художника Николая Богатова "Пасечник", которая сейчас экспонируется на выставке "Шедевры художественной коллекции". Подкасты записывает методист по музейно-образовательной деятельности Ксения Рязанова. Она самостоятельно пишет сказки, это авторская работа.

Инна Пахомова