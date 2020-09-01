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Тюменцы признаны победителями чемпионата "Бархатный сезон"

Спорт, 18:38 14 сентября 2020

федерации рыболовного спорта Тюменской области | Фото: федерации рыболовного спорта Тюменской области

Рыболовы Тюменской области признаны победителями и призерами соревнований "Бархатный сезон" в дисциплине "Ловля донной удочкой", которые прошли на реке Тура в с. Чикча Тюменского района 12 и 13 сентября.

Как сообщил корреспонденту "Тюменской линии" организатор стартов, председатель федерации рыболовного спорта Тюменской области Игорь Савиных, первое место в общекомандном зачете заняла команда "Альтернатива", серебро взяла сборная "Дунаев-Урал", на третью ступень пьедестала почета поднялась команда " Тура". Все команды входят в состав региональной федерации рыболовного спорта.

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В личном зачете в ловле донной удочкой первым стал Артём Смирнов из Тюмени, второе место у тюменца Сергея Кузнецова. Бронзовая медаль досталась жителю Екатеринбурга Степану Крючкову.

В течение двух дней рыбаки состязались за объемы выловленной рыбы. В итоге самой крупной рыбой, которая попалась им, оказался язь весом 1 кг 390 гр.

Соревнования "Бархатный сезон" проходят в Тюменской области с 2013 года. Для рыбаков из Тюменской, Курганской, Челябинской и Свердловской областей, которые собрались на берегу Туры, это были первые состязания после снятия ограничений по ковиду.

Победителям и призерам вручены кубки, дипломы, памятные подарки от спонсоров.

Анжела Лебедева

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# рыбаки , соревнования

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