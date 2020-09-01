Тюменские антимонопольщики приглашают к разговору

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Правоприменительная практика Тюменского УФАС России по вопросам антимонопольного законодательства, законодательства о рекламе и законодательства о госзакупках на территории региона станет предметом публичных обсуждений, которые состоятся 18 сентября в 10 часов в режиме онлайн, сообщает управление федеральной антимонопольной службы по Тюменской области.

Для участия в день проведения мероприятия необходимо будет пройти по ссылке. Она будет активна в день трансляции.

Вопросы по обсуждаемым темам можно направлять заранее по адресу электронной почты to72@fas.gov.ru с пометкой "Публичные обсуждения" или задать их в ходе трансляции через группу "ВКонтакте". Для этого необходима регистрация аккаунта в социальной сети.

В ходе публичных обсуждений обсудят практику рассмотрения заявлений и обращений на нарушение антимонопольного законодательства; актуальные изменения в системе государственных закупок; практику осуществления контроля закона о контрактной системе; правоприменительную практику по соблюдению требований антимонопольного законодательства органами власти.

С текстом докладов можно ознакомиться на www.tyumen.fas.gov.ru.