Тюменцы оценили свое школьное образование на четверку
На четыре балла из пяти возможных оценили качество своего школьного образования жители Тюменской области, выяснила служба исследования сайта hh.ru. По России этот показатель составил 3,8.
Бухгалтеры и топ-менеджеры довольны своим школьным образованием больше других – 4,1 балла, меньше всех – представители сферы искусства и масс-медиа.
Опрос показал, что мнение людей напрямую зависит от их возраста – чем старше соискатель, тем выше оценка качества школьного образования. Участники опроса от 45 лет оценили знания, полученные в школе, на 4,4 балла, а юные респонденты от 14 до 17 лет – на 3,3 балла.
В топ предметов по качеству преподавания вошли русский язык и литература – от 4,1 до 4,4 балла. В аутсайдерах, по мнению соискателей всех возрастных групп, оказался иностранный язык, качество его преподавания в школе оценили лишь на 3,1-3,6 балла.
"Несмотря на высокую удовлетворенность уровнем преподавания русского языка и литературы, лишь 12 % жителей Тюменской области указали в своем резюме такие ключевые навыки, как грамотность и грамотная речь", - отмечает руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.