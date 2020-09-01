Тюменцы оценили свое школьное образование на четверку

| Фото: Минобрнауки России во "ВКонтакте" | Фото: Минобрнауки России во "ВКонтакте"

На четыре балла из пяти возможных оценили качество своего школьного образования жители Тюменской области, выяснила служба исследования сайта hh.ru. По России этот показатель составил 3,8.

Бухгалтеры и топ-менеджеры довольны своим школьным образованием больше других – 4,1 балла, меньше всех – представители сферы искусства и масс-медиа.

Опрос показал, что мнение людей напрямую зависит от их возраста – чем старше соискатель, тем выше оценка качества школьного образования. Участники опроса от 45 лет оценили знания, полученные в школе, на 4,4 балла, а юные респонденты от 14 до 17 лет – на 3,3 балла.

В топ предметов по качеству преподавания вошли русский язык и литература – от 4,1 до 4,4 балла. В аутсайдерах, по мнению соискателей всех возрастных групп, оказался иностранный язык, качество его преподавания в школе оценили лишь на 3,1-3,6 балла.

"Несмотря на высокую удовлетворенность уровнем преподавания русского языка и литературы, лишь 12 % жителей Тюменской области указали в своем резюме такие ключевые навыки, как грамотность и грамотная речь", - отмечает руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.