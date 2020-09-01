Квиз к юбилею Агаты Кристи проводят тюменские библиотекари

| Фото: culture.gov.ru/ | Фото: culture.gov.ru/

Онлайн-квиз "Обреченная на успех" к 130-летию Агаты Кристи проводит Тюменская областная научная библиотека им. Дмитрия Менделеева 15 сентября, сообщает учреждение.

Участникам предлагают ответить на вопросы о жизни и творчестве английской писательницы. Кем работала Агата Кристи во время Первой мировой войны? Какая пьеса ее авторства наиболее популярна? В каком рассказе впервые появляется мисс Марпл?

Агата Кристи считается одним самых известных в мире авторов детективной прозы. Тираж ее книг превысил 4 млрд экземпляров, произведения переведены более чем на сто языков мира. Ей также принадлежит рекорд по максимальному числу театральных постановок одного произведения.

Онлайн-квиз размещен здесь.

Для участников 12+.