Тюменцев предупредили о сильном ветре

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Ветер с порывами до 18 метров в секунду прогнозируют местами в Тюменской области 16 сентября, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области со ссылкой на Тюменский ЦГМС – филиал ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС".

Ожидаются облачность, дождь. Будет дуть юго-восточный ветер с переходом на северо-восточный со скоростью 8-13 метров в секунду. Порывы могут достигать местами до 18 метров в секунду.

Жителям не рекомендуют прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов, необходимо держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, которые могут упасть. Не нужно прятаться за остановками общественного транспорта, недостроенными зданиями.

Нельзя парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций. Водителям рекомендуют воздержаться от поездок.