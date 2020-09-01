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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцев предупредили о сильном ветре

Общество, 14:47 15 сентября 2020

портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Ветер с порывами до 18 метров в секунду прогнозируют местами в Тюменской области 16 сентября, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области со ссылкой на Тюменский ЦГМС – филиал ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС".

Ожидаются облачность, дождь. Будет дуть юго-восточный ветер с переходом на северо-восточный со скоростью 8-13 метров в секунду. Порывы могут достигать местами до 18 метров в секунду.

Жителям не рекомендуют прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов, необходимо держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, которые могут упасть. Не нужно прятаться за остановками общественного транспорта, недостроенными зданиями.

Нельзя парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций. Водителям рекомендуют воздержаться от поездок.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , прогноз погоды

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