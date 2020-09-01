В Казанском районе на дежурство заступила добровольная пожарная охрана

| Фото: управление МЧС России по Тюменской области | Фото: управление МЧС России по Тюменской области

Добровольная пожарная команда заступила на боевое дежурство по охране Смирновского сельского поселения в Казанском районе, сообщает управление МЧС России по Тюменской области.

Под защитой добровольцев от пожаров находятся населенные пункты Смирное, Коротаевка, Чирки, Дальнее и Травное. Данные поселения являются самыми отдаленными и труднодоступными, прибытие других видов пожарной охраны затруднено.

Для работы добровольным дружинам передан автомобиль АРС-14. Он прошел модификацию, на него установили светозвуковые сигналы, в отсеках разместили пожарно-техническое вооружение.

Все добровольцы прошли специальную подготовку, получили необходимые навыки по эксплуатации техники и пожарно-технического вооружения, организации тушения пожаров.