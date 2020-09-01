Тобольские сувениры отметили на всероссийской туристической выставке

| Фото: Тобольский музей-заповедник | Фото: Тобольский музей-заповедник

Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник стал финалистом окружных этапов Всероссийского конкурса "Туристический сувенир", сообщает пресс-служба музея.

Восемь сувениров номинаций "Сувенир музея", "Сувенир события" и "Сувенир туристического маршрута" будут представлены в финале окружных этапов Всероссийского конкурса "Туристический сувенир" в рамках VIII Международного туристического форума "Большой Урал" в Екатеринбурге.

Всего на окружные этапы было подано 1 тыс. 434 заявки из 19 регионов и лишь 587 стали финалистами.