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Тобольские сувениры отметили на всероссийской туристической выставке

Общество, 18:49 15 сентября 2020

Тобольский музей-заповедник | Фото: Тобольский музей-заповедник

Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник стал финалистом окружных этапов Всероссийского конкурса "Туристический сувенир", сообщает пресс-служба музея.

Восемь сувениров номинаций "Сувенир музея", "Сувенир события" и "Сувенир туристического маршрута" будут представлены в финале окружных этапов Всероссийского конкурса "Туристический сувенир" в рамках VIII Международного туристического форума "Большой Урал" в Екатеринбурге.

Всего на окружные этапы было подано 1 тыс. 434 заявки из 19 регионов и лишь 587 стали финалистами.

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# сувениры , Тобольский музей-заповедник

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