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Тюменские подростки освоят профессию фитнес-тренера

Общество, 15:16 16 сентября 2020

мультицентр "Моя территория" | Фото: мультицентр "Моя территория"

Спорту посвятят новую часть профориентационного проекта "Шанс.ПрофВох". С 21 сентября подростки пройдут трехнедельную программу под руководством наставника — фитнес-психолога, тренера фитнес-клуба Athletic Gym Ильи Байдецкого и кураторов — студентов-спортсменов, сообщает мультцентр "Моя территория".

Заявиться на проект можно здесь.

Как рассказала руководитель мультицентра "Моя территория" Мария Федоренко, трехнедельная образовательная программа будет насыщенной. Запланированы как онлайн-события, так и офлайн.

"Ребята будут осваивать спортивную профессию, посещать реальные занятия в зале. Это то, чего так не хватало в период самоизоляции. Участников проекта ждут мастер-классы и интенсивы с наставником, генерации с кураторами, ежедневные медиазадания и настоящий выпускной. В планах - разработка программ тренировок в формате видеороликов и создание специального календаря, где каждый новый месяц — подборка упражнений на укрепление конкретной группы мышц. И главный бонус: материалы будут находиться в свободном доступе для всех", — сообщила она.

15 сентября в прямом эфире Илья Байдецкий рассказал о тонкостях своей профессии. Увидеть запись эфира можно по ссылке. Подробную информацию о датах и времени событий можно найти в сообществе проекта ВКонтакте.

Профориентационный проект для подростков Тюмени "Шанс.ПрофВох" запущен весной 2020 года. Школьники в онлайн-формате "погрузились" в профессию врача. Они прошли образовательную программу под руководством опытного наставника, врача-онколога Владимира Шидина и кураторов — волонтеров-медиков.

Следующая часть проекта запланирована на октябрь-ноябрь 2020 года. В ней подростки под руководством наставника и кураторов-студентов будут осваивать одну из профессий: юрист, программист, преподаватель.

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# мультицентр Моя территория , профориентация , фитнес

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